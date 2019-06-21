HDP'ye 'tarafsızlık çağrısı' hakkında yeni gelişme! İmralı'nın avukatları mektubunu doğruladı

Asrın Hukuk Bürosu, terörsitbaşının kaleme aldığı belirtilen ve dün kamuoyu ile paylaşılan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Asrın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da kaleme aldığı mesaj paylaşıldı. Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, Öcalan ile 18 Haziran'da görüşüldüğü ve Öcalan'ın mektubunun aynı gün muhatabı olan HDP'ye iletildiği belirtildi.

HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar etmesi gerektiğini belirten Öcalan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı, ‘’Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir’’

AA’NIN YAYINLADIĞI MEKTUP