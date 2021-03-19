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AYM, HDP davası için raportör görevlendirdi
19 Mart 2021 Cuma - 10:00 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 10:03
AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.
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