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AYM, HDP davası için raportör görevlendirdi

19 Mart 2021 Cuma - 10:00 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 10:03

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör görevlendirdi.


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