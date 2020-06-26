HDP'nin PKK açıklaması tartışma konusu oldu

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın PKK terör örgütü ile ilgili sözlerine köşesinde değerlendirdi.
Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:
HDP Eş Genel Başkanı sıfatıyla Saadet Partisi’ne yakın televizyon kanalına çıkmışsınız Mithat Sancar Hoca.
Orada size sormuşlar:
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“Sizin PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?”
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Bu soruya şu cevabı vermişsiniz:
İyi ama bundan PKK’nın haberi var mı Mithat Hoca
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“Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Uzaktan yakından bir alakamız yok.”
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İyi güzel de Mithat Hoca...
Bundan PKK’nın haberi var mı?
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Tamam, şahane de Mithat Hoca...
PKK’dan gelebilecek zılgıt için bir hazırlığınız var mı?
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Oldu, inandık da Mithat Hoca...
Cemil Bayık’tan “Bu Mithat Sancar da kim oluyor yahu” diye bir çıkış gelirse bir B planınız var mı?
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Tamam, etkilendik de Mithat Hoca...
Bu açıklamanız, dağlardan kahkaha efektleriyle karşılanıyor gibi... Onu ne yapacağız?
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Yani demem o ki Mithat Hoca...
PKK ile hiçbir ilişkiniz olmadığı hususunda...
Önce PKK’yı ikna etseniz daha iyi olacak gibi.