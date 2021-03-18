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HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu!

18 Mart 2021 Perşembe - 12:05 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 12:50

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, partinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi.


Başsavcılığın iddianamesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez  bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal  zorunluluk olduğu kaydedilerek, partinin temelli kapatılması ve hazine  yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.
 
HDP üyeleri hakkında çeşitli mahkemelerdeki iddianameler ve mahkeme  kararları, "6-8 Ekim Olayları", "çukur eylemleri" ile tüm dosya kapsamında ortaya  konulan delillerden, HDP'nin daha önce Anayasa Mahkemesince kapatılan partiler  gibi tamamen PKK/KCK'nın güdümünde bulunduğu ve PKK'nın legal görünümlü bir yan  kuruluşu olduğunun ortaya konulduğu ifade edildi.
 
İddianamede, davalı partinin teşkilat kongreleri ve büyük kongreleri  ile tüm gösteri ve toplantılarının, Anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir siyasi  partinin olması gereken parti kongreleri ve toplantıları gibi değil, bölücü terör  örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılan alanlar haline  getirildiği kaydedildi.
 
Kongre salonlarının, örgüt kampları gibi terörist fotoğrafları ve  sözde terör örgütü bayrakları ile donatıldığı anlatılan iddianamede, "Davalı  partinin kongrelerinin bir siyasi partinin kongresinden ziyade terör örgütünün  propagandasının yapıldığı, ölen teröristlere saygı duruşlarında bulunulduğu,  Anayasal düzenimize ve üniter devlet yapımıza yönelik açıkça düşmanlığın  sergilendiği adeta 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir." denildi.
 
İddianamede, bunun son örneğinin, 23 Şubat 2020 tarihli partinin 4.  Olağan Büyük Kongresi olduğu, bu kongreyle ilgili Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.
 
İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
 
"Davalı HDP, terör örgütü PKK-KCK'yı açıkça desteklemekten öteye  geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur.
 
Aslında HDP ile PKK/KCK  arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve  talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten, yaptıkları veya yapmadıkları  bakımından halka değil terör örgütü PKK/KCK'ya hesap veren, terör örgütünün  siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır.
 
Başka bir deyimle HDP, PKK'nın  partisidir. Partinin Eş Genel Başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin  Demirtaş HDP’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın projesi olduğunu, Öcalan’ın HDP  fikriyatında büyük emeği olduğunu belirterek bunu açıkça söylemekten  çekinmemişlerdir. Bu hususu örgüt elebaşı da kabul etmektedir.
 
Örnek olarak yer verilen eylemler ile iddianamenin tamamında yer alan  diğer eylemleri gerçekleştirenler sıradan kişiler değil, partide genel başkanlık,  milletvekilliği, MKYK üyeliği, MYK üyeliği, MDK üyeliği, belediye başkanlığı,  teşkilat kademelerinde yönetici gibi davalı partide üst düzey görev almış kişiler  olduğundan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle  bölünmez bütünlüğünün ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu daha iyi  anlaşılacaktır."
 
İddianamede, davalı HDP'nin, hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti  Devletinin yanında yer almadığı, Türk devletinin ve milletinin karşısında yer  alan kim varsa haklı olup olmadıklarına bakmaksızın ön kabulle onların safında  yer almayı tercih ettiği vurgulandı.
 
Bunun son dönemdeki örneklerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı,  İdlib Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı  Harekatı ile Gara Operasyonu'na karşı takınılan olumsuz tavırlar olduğu  bildirildi.
 
İddianamede, bir kısım parti üyesinin halkın arasında kin ve  düşmanlığa tahrik içerir şekilde terör örgütü PKK/YPG'nin görüş ve amacı  doğrultusunda ve örgütün çağrısı üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gayesi ve  kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışarak terör  örgütüne destek sağladığı ve terör örgütünün propagandasını yaptığı kaydedildi.
 
Siyasi partilerin tüzük ve programları doğrultusunda devletin hukuksal  ve anayasal yapısını değiştirmek için çaba sarf etmelerinin, bazen bunu yaparken  de taciz ve rahatsız edici yol ve yöntemleri kullanmalarının çoğulcu demokrasi  ilkeleri gereği olduğu vurgulanan iddianamede, şu tespitler yapıldı:
 
"Ancak bu mücadelenin hukuka uygun demokratik araçlara dayanması  zorunludur. Siyasi partiler hedeflerine şiddeti teşvik ederek, şiddeti meşru  göstererek değil, mevcut anayasal ve yasal sistemin belirlediği kurallar  çerçevesinde ulaşmayı amaç edinmeleri çağdaş hukuk düzeninin gereğidir. Terör  örgütünü, terörü lanetlemeyi bırakın tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya  kuramayan davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven, onları kutsayan  beyanatlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı düşünülemez.
 
Bir siyasi partinin, siyasi faaliyet görüntüsü altında ülkenin  tamamının huzur ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen, tüm vatandaşların temel  hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarını engelleyen veya ortadan kaldıran terör  eylemlerini desteklemesi, bunları meşrulaştırmaya çalışması ve hatta bizzat  organları vasıtasıyla bu eylemleri işlemesi, demokratik olsun olmasın dünyanın  hiçbir ülkesinde kabul ve koruma göremez."
 
 İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de bu eylemleri  gerçekleştiren böyle bir partiyi Anayasa ve yasaların çizdiği çerçeve karşısında  kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.
 
"Israrla geçmişte kapatılan partilerin yolundan gittiler"
 
HDP'nin, demokratik sistemin çerçevesini çizdiği bir siyasi partiden  çok bölücü terör örgütü ve elebaşı tarafından yönetilen ve yönlendirilen, ulusal  ya da uluslararası her ortamda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir  oluşum olduğu kaydedilen iddianamede, şöyle devam edildi:
 
"Geçmişte de aynı vasıftaki partilerin yine aynı nedenlerle açılan  davalar sonucu kapatılmış olmalarına rağmen davalı partinin ısrarla geçmişteki  kapatılan diğer bölücü partilerin yolundan gitmesi, terör örgütü PKK-KCK ve  elebaşının direktifleri ile faaliyetlerde bulunması temelli kapatma yaptırımını  meşru, orantılı ve zorunlu kılmaktadır.
 
 Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı  eylemlerin yoğunluğu ve bu eylemlerin partinin büyük kongrelerince, teşkilat  kongrelerince, genel başkanlarınca, milletvekillerince, merkez karar, yönetim ve  icra organlarınca, merkez disiplin organlarınca, il, ilçe teşkilat başkan ve  yönetim kurulu üyelerince, belediye başkanlarınca ve üyelerince kararlılık içinde  işlenmesi, bu nitelikteki eylemlerin zımnen olmanın ötesine geçerek sayılan parti  organlarınca açıkça benimsenmesi ve hatta işlenmesi karşısında, davalı siyasi  partinin Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasında belirtildiği üzere bu  nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği kuşkuya yer vermeyecek  biçimde anlaşılmıştır. Davalı partinin, bölücü terör örgütü PKK ile amaç birliği  doğrultusunda, ülkeyi ırk esasına dayalı olarak bölüp ayrı bir devlet kurma  hedefine ulaşmada bölücü terör örgütü vasıtasıyla şiddet unsurunu kullanmada  kararlı olduğu toplumun her kesimince bilinmektedir.
 
 Bu hal ve şartlarda Anayasa'nın 3. maddesinde ifadesini bulan Türkiye  Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve  toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması  hukuksal bir zorunluluktur."
 

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HDP iddianame Yargıtay
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