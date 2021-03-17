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HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı!

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 18:27 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 18:27

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.


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Yargıtay Bekir Şahin HDP
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