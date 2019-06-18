HDP'nin gençlik meclisine PKK operasyonu!

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik baskında gözaltına alınan 31 zanlının HDP tarafından oluşturulan gençlik meclisi üyeleri olduğu ortaya çıktı. Zanlıların PKK lehine sokak olaylarını organize ettiği, havai fişek ve molotof bombalı saldırıları organize ettiği ileri sürülüyor.

