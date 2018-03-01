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HDP Milletvekili Öcalan'a hapis cezası

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 14:32 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 14:32

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz  sanık Dilek Öcalan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı.
 
Avukat Özbingöl, müvekkilinin dava konusuna giren Kürtçe konuşmanın  yanlış tercüme edildiğini savunarak bilirkişi tarafından konuşmanın yeniden  tercüme edilmesini istedi.
 
Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek HDP'li Öcalan'a "terör  örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
 
Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet  Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine  katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir,  şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu"  gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis  cezası istemiyle dava açılmıştı.

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