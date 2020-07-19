HDP'li vekilin tecavüzüne uğrayan kadın konuştu: Sadistçe, hunharca tecavüz etti

HDP, eşini döven milletvekili Mensur Işık olayıyla çalkalanırken bu kez de tecavüz haberiyle sarsıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın, "Tuma Çelik bana o gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. HDP vekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar 'Olayı kapat' diyerek vazgeçirmek istedi" dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü yazısında HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan D.K'nın sözlerine yer verdi.

Mağdur kadın şunları anlattı:

- Yardım edeceği gerekçesiyle görüşmeler sırasında zorla ve istemim dışında tecavüz etti. O gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti.

- HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar.

BENİ TEHDİT ETTİ

- Çocuklarım üzerinden tehdit ettiler. HDP'li Turna Çelik beni tehdit etti. Bana "Sen benim diğer yüzümü tanımıyorsun neler yapabileceğimi bilmiyorsun olayı kapatacaksın yoksa seni mahvederim " dedi. Bana bir daha memleketime ayak basamaz hale getireceklerini söylediler. Ben de "Buradan gidecek ve bir daha buraya ayak basamayacak biri var ise o da sizsiniz" dedim.

- Yaşadığım şehri terkettim. 27 yıllık eşimle boşandım. Eşim, mücadelemden vazgeçmememi istedi ama toplumdaki mecburiyetten dolayı ağlaya ağlaya boşandık.

- Bu alçak adam bana yaşattıklarının hesabını adalette verene kadar vazgeçmeyeceğim. Bu süreçte benim yanımda olan avukatım Adile Çelik hanıma, devlet ve emniyet görevlilerine. Valimize, İçişleri Bakanına ve bütün kadınlara teşekkür ederim.

VAZGEÇMEYECEĞİM

- Kanayan yaram kabuk tutup tutup tekrar kanıyor. 1 yıl önce yaşadığım kabustan uyanamıyorum. Ama bu adam ve onun gibiler cezasını çekmeden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarım ve onurum için vazgeçmeyeceğim.

- "Bana iftira atıyorsun" diyor, sen kimsin ki sana iftira atayım. Sen benim onurlu yaşamımın, tertemiz ailemin tek bir günü, tek bir an'ı etmezsin. "Beraat edeceğim" diyormuş sağda solda. Eğer böyle bir şey olursa kabusum karabasana döner.

- Bu alçaklar sözde kadın haklarını koruyorlar ama bunun ne kadar yalan olduğunun en bariz örneği benim.

KADINLAR ADINA BU MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Mağdurenin avukatı Adile Çelik de olayın en başından bu yana müvekkilinin kararlı duruşunun altını çizdi ve HDP'lilerin bütün tehditleri ve korkutma girişimlerine karşın hakkını aramaktan, mücadelesini vermekten vazgeçmediğini söyledi. Bütün mağdur kadınlar adına bu mücadeleye devam edeceklerini de söyledi.