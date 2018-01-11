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HDP'li vekile hapis cezası

DHA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 17:03

HDP Hakkari Milletvekili Abdulalh Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan'a, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zeydan katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeydan hakkında terör örgütüne yardım etme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, daha önce HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kararını bozmuştu.

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