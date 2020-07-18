HDP’li vekilden istismar skandalı

HDP'de skandal üstüne skandal yaşanıyor. Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 17 yıllık öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı darp etmesinin üzerinden iki gün bile geçmeden bu kez de HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz dosyası gündeme bomba gibi düştü. HDP'li Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM 'ye gönderdi.

DERNEKTE TECAVÜZ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

DOKUNULMAZLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM konuyla ilgili harekete geçti. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un önümüzdeki çarşamba günü toplanarak HDP milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşeceği bildirildi. Öncelikle 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonunun kurulması bekleniyor.

RAPOR İÇİN BİR AYLIK SÜRE

İçtüzük gereği hazırlık komisyonu göreve başlamasından en geç bir ay sonra raporunu vermesi gerekiyor. Ancak, konunun ciddiyeti nedeniyle çalışmaların çok daha hızlı tamamlanabileceği belirtiliyor. Meclis'in tatile girecek olması, dokunulmazlığın kaldırılmasının ekim ayına kalmasına neden olabilecek. Ancak çalışmaların hızlandırılıp tatilden önce Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması da gündemde. Çelik, komisyon çalışmaları sırasında gelip savunmasını da yapabilecek. İsterse yazılı savunma da gönderebilecek. Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı verebileceği ifade ediliyor.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'li Tuma Çelik hakkındaki dosyayı, nitelikli cinsel saldırı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında hazırladığı belirtildi. Bu madde, tecavüzün ispatlanması halinde 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngörüyor.

ÖZEL HAYATTA DA TERÖR

HDP'lilerin eli kanlı terör örgütünün her türlü faaliyetine destek vermekle kalmayıp özel hayatlarında da şiddeti bir araç olarak kullandıkları ortaya çıktı. HDP'li Işık'ın eşini dövmesine tepkiler çığ gibi büyürken gözler parti yönetimine çevrildi. HDP'nin bu konuda vereceği karar merak konusu. Işık'ın disiplin kararı ile partiden ihraç edilmesi bekleniyor. (Kenan Kıran-Zübeyde Yalçın/Sabah)