HDP'li vekil telefonu el çabukluğuyla almıştı! İşte içinden çıkanlar...

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı esnada polisleri engelleyip, arka cebinden telefonu almıştı. Şırnak Valiliği olayla ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Telefondan silme işleminin gerçekleştirildiği tespit edilirken cihazdan çıkan görüntüler de valilik tarafından açıklandı. İşte Şırnak Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması...

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir , yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, zanlının arka cebinden aldığı cep telefonunda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, cihazda silme işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarına dair kayıtlara istinaden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanarak gözaltına alınması, üzerinden elde edilecek suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulması talimatı verilen ve 28 Kasım 2020 tarihinde Cizre ilçesinde gözaltına alındığı esnada yanında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir tarafından cep telefonu el çabukluğu ile alınan E.O. isimli şahıs aynı gün sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı.

Milletvekili Nuran İmir’in şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok etmeyi hedeflediği düşünülerek bu durum mevcut dosya açısından yeni delil olarak değerlendirilmiş ve yine aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama-el koyma-gözaltı talimatı verilmiş, 8 Aralık 2020 günü şüpheli E.O. milletvekili Nuran İmir tarafından el çabukluğu ile alınan cep telefonu da üzerindeyken yakalanarak gözaltına alınmış olup 9 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

TELEFONDAN ÇIKANLAR