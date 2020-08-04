HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme! Fezleke hazırlandı

HDP'li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

NE OLMUŞTU?

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi fakat HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermemişti.

KORUMA KARARI ALINMIŞTI

Mağdur Ebru Işık Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.