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HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme! Fezleke hazırlandı

04 Ağustos 2020 Salı - 17:03 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 17:03

HDP’li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor…


HDP'li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.
 
NE OLMUŞTU?
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi fakat HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermemişti.
 
 
KORUMA KARARI ALINMIŞTI
Mağdur Ebru Işık Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

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HDP Mensur Işık fezleke
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