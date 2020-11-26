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HDP'li vekil Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

26 Kasım 2020 Perşembe - 11:13 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 11:20

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına  tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.
 
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün  cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
 
Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek,  müvekkilinin beraatini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel  Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini  kararlaştırdı.

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Kemal Bülbül hapis HDP
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