HDP'li Pirim ve Kaygısız terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

HDP Balıkesir İl Başkanı Bahise Pirim ile HDP Ayvalık İlçe Teşkilatı üyesi Şükrü Kaygısız, PYD/PKK terör örgütü propagandası ile Zeytin Dalı Harekatı'nı tahkir ve tezyif iddiasıyla gözaltına alındı.

