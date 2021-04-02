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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 20:21 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 20:21

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.


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HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına
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