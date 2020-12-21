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HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 12:40

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.


Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin  (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili  yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör  yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde  devam edildi.
 
Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır  bulundu.
 
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in  cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
 
Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak  beraatini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve  iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına  çarptırılmasına karar verdi.
 
Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama  kararı çıkarılmasına hükmetti.
 
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza  Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza  Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında  mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı  tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan  tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.
 

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HDP Leyla Güven hapis
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