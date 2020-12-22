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HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

22 Aralık 2020 Salı - 0:10 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 0:31

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.


Yargılandığı terör davasında  "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve  iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve  yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza  Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza  Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında  mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı  tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan  tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.
 

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HDP Leyla Güven gözaltı
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