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HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

İHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 9:07 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 9:11

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bilgen’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.


 HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı. Ayhan Bilgen’in İnönü Caddesi üzerinde bulunan evine gelen çok sayıda polis önce cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Bilgen için çıkarılan gözaltı ve ev arama kararına istinaden TEM ekipleri Bilgen’in evinde arama yaptı. Daha sonra Bilgen polis ekipleri nezaretinde dışarı çıkarılarak İnönü Caddesi’nde bekleyen zırhlı araca götürüldü. 
 
  Bilgen, güvenlik önlemleri altında Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 
 
  Öte yandan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. 
 

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HDP Ayhan Bilgen gözaltı
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