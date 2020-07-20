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HDP'li Işık'ı şiddet uygulamakla suçlayan eşinden koruma talebi

DHA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:13 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 19:23

Ankara'da eşi HDP Milletvekili Mensur Işık'tan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Ebru Işık, savcılığa başvurarak, koruma talebinde bulundu.


Ebru Işık, geçtiğimiz hafta eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işıktan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Ankara 1inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ebru Işık'ın, şikayetinden vazgeçtiği ve ifadesini değiştireceği yönünde çıkan haberlere rağmen, bugün Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğü, bu nedenle koruma kararı talep ettiği öğrenildi. Işık'ın dilekçesinde, kendisine yönelik psikolojik baskının sürdüğünü, ifadesini değiştirmesi ve davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini yazdığı belirtildi. Savcılık da, Işıkın başvuru dilekçesini koruma kararı alması talebiyle  Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gönderdi.

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Ankara HDP Ebru Işık
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