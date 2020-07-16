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HDP'li Işık, eşini darp etti iddiası

DHA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 7:18 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 7:21

Ankara'da, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi.


HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı. 
 
HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlata polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı. 
 

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