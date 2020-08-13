HDP’li ilçe belediye başkanı partisinden istifa etti
AA | 13 Ağustos 2020 Perşembe - 22:16 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 22:16
Halkların Demokratik Partisinden (HDP) 31 Mart seçimlerinde Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Dicle Belediye Başkanı Aygören, AA muhabirine, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız sürdüreceğini söyledi.
İstifa gerekçesini belirtmeyen Aygören, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP’den belediye başkanı seçilmişti