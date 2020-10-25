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HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 19:11 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 19:11

Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.


İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 'gri kategoride' aranan oğlu, 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
 
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.

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HDP Demir Çelik Savaş Hatay
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