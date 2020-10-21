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HDP'li eski vekilin oğlu Amanoslar'da çıkan çatışmada yakalandı

21 Ekim 2020 Çarşamba - 14:10 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 14:19

Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi


 
Sağ olarak ele geçirilen terörist, halen yurt dışında kaçak olan BDP eski Genel Başkanı, 24. Dönem  HDP Muş Milletvekili  Demir Çelik’in “gri” kategoride aranan oğlu  Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı
 
Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. 
 
Sağ olarak ele geçirilen teröristin;  bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008- 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem  HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu,   terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.  
 
Yakalanan terörist  Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Hatay HDP pkk Amanoslar
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