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HDP'li eski başkan Serhat Kadırhan yakalandı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 18:54 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 19:16

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da saklandığı evde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve  ülkebütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10  ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.
 
Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar,  1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.
 
Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın  emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan
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