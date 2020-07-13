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HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 10:24

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan  soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra bazı eski  Diyadin Belediyesi çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde  bulunduğu belirlendi.
 
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü  mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski  belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine  eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.
 
Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan "terör örgüt üyesi olmak" ve  "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak'  suçundan gözaltına alındı.
 
 Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesinde de polislerce arama  gerçekleştirildi.
 
  
 

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HDP Diyadin Betül Yaşar
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