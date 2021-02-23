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HDP'li beş vekil hakkında soruşturma başlatıldı

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 17:46 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 17:46

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.


Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl  Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van  milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat  Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.
 
HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa  tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik"  kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna  gönderdi.
 

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Berdan Öztürk Murat Sarısaç Sezai Temelli Muazzez Orhan Işık Tayip Temel
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