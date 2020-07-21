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HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

21 Temmuz 2020 Salı - 20:11 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 20:11

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.


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HDP Batman Mehmet Demir
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