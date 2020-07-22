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HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:26 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 19:26

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


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HDP Mehmet Demir silahlı terör
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