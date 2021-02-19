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HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 15:58 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 16:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırladı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski  HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı  108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana  geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan  milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlattı.
 
Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin  Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van  Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili  Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında,  Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması  talebiyle fezleke düzenlendi.
 
Bu isimler, 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olayları sırasında  Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu  tutuluyor.
 
Süreç nasıl işleyecek?
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan  sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması"  istemiyle düzenlediği fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına  gönderildi.
 
TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra  oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.
 
Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adı  geçen HDP milletvekilleri için adli süreç başlayacak.
 
  
 

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