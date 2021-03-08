HDP kapatılacak mı? Flaş gelişme

Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin kapatılması için harekete geçmeye hazılanıyor. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın başkanlığında hazırlanan dosyanın büyük ölçüde hazır olduğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, HDP’nin kapatılması ve Kobani soruşturması kapsamında haklarında fezleke düzenlenen HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunu köşesine taşıdı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi beklentiyi güçlendirdi. Cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK ’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti ’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.

FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK

HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.

Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.

Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.

KAPATMA VE DOKUNULMAZLIKLAR

İki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor.

1- HDP’nin kapatılması konusu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini talep etmesi önemli bir aşamaydı. Yargıtay kaynakları bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti. İşlem rutin ancak konjonktür rutin değil.

2- HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması.

TOPTANCI YAKLAŞIM YOK

Dokunulmazlıklarla ilgili olarak AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya çalıştım. Daha sürecin başındayız. İlerleyen zaman içinde AK Parti’nin tavrının netleşmesi bekleniyor. Ama şunu söyleyebilirim: HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda toptancı bir yaklaşım yok.

KOBANİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Kobani fezlekeleri konusunda bir hassasiyet olduğu inkâr edilemez bir gerçek. Öncelik Kobani ve terörle mücadeleye ilişkin dosyalarda. Bu dosyaların tamamı neredeyse HDP’lilerle ilgili.

İKİ KRİTER

Buna rağmen dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili olarak yine de toptancı bir yaklaşım yok. Dosyalar tek tek incelenecek.

1- Suç isnadı nedir, fezleke hangi mahkemeden intikal etti?

2- Suçun ceza aralığı ne kadar?

İki kritere göre önce fezlekelerle ilgili tablo netleştirilecek.

FEZLEKELERİN DÖKÜMÜ

195 milletvekili hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili dosya düzenlenmiş. Milletvekilliği sona erenler ve dava dosyası düşenler nedeniyle 9 dosya işlemden kaldırılmış. 186 milletvekili hakkında 1346 fezleke var.

İADE EDİLEN DOSYALAR

Geçen dönemden 252 dosya intikal etmiş. Bu arada her gelen dosya işleme konulmamış. Meclis bu dönemde çeşitli nedenlerle 67 dosyayı iade etmiş. Bunların 62’si HDP, 3’ü CHP, 1’i MHP, biri de bağımsız milletvekiline ait.

REKOR HDP’LİLERDE

Dokunulmazlık dosyalarında rekor HDP’lilerin. 957 HDP, 246 CHP, 8 İYİ Parti milletvekili hakkında dosya bulunuyor. AK Parti’de ise 12 milletvekili hakkında 13 fezleke düzenlenmiş durumda. Diğerleri ise Meclis’te temsil edilen ya da bağımsız milletvekillerine ait.

AKŞENER ŞAŞIRTTI

HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda en dikkat çekici çıkış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ’den geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP’lilerin fezlekelerine “evet” oyu vereceklerini açıklamasına rağmen Akşener, “İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir” diyerek şaşırtıcı bir çıkış yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFA EDECEK Mİ?

Sosyal medya ilginç. Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar. İşin ilginç tarafı, istifa ettiğinden bakanın haber i yok. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifasına karar vermişler.

Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarını kendisi düzenleyen bir bakan. Paylaşımlarında özgün bir dil kullanıyor. Son olarak Iğdır ’a yaptığımız gezi sırasında buna tanık oldum. Bir de fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Uçak bulutların üzerine çıkınca, Ağrı Dağı uzaklarda göründüğünde ilk işi fotoğraflarını çekmek oldu. Ben de onun fotoğrafını çektim.