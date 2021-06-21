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HDP iddianamesi kabul edildi

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:15

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.


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HDP iddianamesi Anayasa Mahkemesi HDP
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