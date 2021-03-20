HDP için kapatma süreci başladı! AYM adımı

HDP'nin kapatma davasında yüksek yargı makamları süreci resmen başlattı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada bir raportör görevlendirdi. Buna göre 2 hafta içerisinde HDP'nin kapatma davasına ilişkin süreç netleşmiş olacak.

Edinilen son dakika bilgisine göre, kapatma davasında iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirmesi gerçekleştirildi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunmuş olması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

15 GÜNÜ GEÇMEYECEK SÜREÇ BAŞLADI

Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) dava süreci başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirdi. 15 gün içinde ilk inceleme sonrası iddianamenin kabul edilip edilmediği netlik kazanacak.

685 KİŞİYE SİYASİ YASAK DAVASI

HDP'nin kapatılması, 685 kişiye siyasi yasak ve partinin hazine yardımlarının kesilmesi istemleriyle hazırlanan 609 sayfalık iddianame AYM'ye gönderilmişti. Arslan tarafından iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirildi.

İddianamenin ilk inceleme yapılması için görevlendirilen raportör hazırladığı raporu AYM heyetine sunacak. Davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak heyet, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

İşte kapatma davasındaki sürecin adım adım işleyeceği aşamalar;

Bu süre iddianamenin mahkemeye gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

KABUL EDİLİRSE ÖNCE HDP'YE GİDECEK

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin, yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını yapmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek.

SAVUNMA YAPABİLECEKLER

Daha sonra AYM'ce belirlenecek tarihlerde Şahin ile HDP parti genel başkanlığı ya da tayin edecekleri vekil sözlü savunma yapacak. Sürecin ardından davaya ilişkin belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

GÜN BELİRLENECEK

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Arslan toplantı için gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 KİŞİLİK HEYET KARAR VERECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak.

KISMEN YA DA TAMAMEN KARAR VERİLEBİLİR

Anayasa'ya göre, partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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