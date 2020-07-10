HDP'li Meral Daniş Beştaş, Ana Bina'daki merdivenlerden düştü. Beştaş'a ilk müdahaleyi yakınında bulunan milletvekilleri yaptı. Daha sonra, Meclis kampüsünde bulunan sağlık ekipleri, Beştaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Beştaş'ın kolunda çatlak oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, merdivenlerden düşüp yaralandı
DHA | 10 Temmuz 2020 Cuma - 22:10 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 22:10