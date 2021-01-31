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HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

İHA /DHA |  31 Ocak 2021 Pazar - 16:30 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 16:48

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanırken, parti yetkilisi Dilan Kılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti.Düzenlenen operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Operasyonda HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, ‘terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu biten ilçe eş başkanları, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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HDP esenyurt Ercan Sağlam
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