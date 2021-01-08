HDP deşifre oldu! Gizli tanık her şeyi ortaya döktü!

Ayla Akat

Gizli tanık Ulaş'ın PKK ile bağını deşifre ettiği isimlerden biri de eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata oldu.

Ata hakkında "Kadro örgüt mensubudur." beyanında bulunan Ulaş, şunları kaydetti:

"KCK Türkiye yapılanması içinde geçmiş dönemde en üst düzeyde örgütsel faaliyet yürüten Sabri Ok, Cihan Deniz, Şiyar kod Nurettin Demirtaş ve Ali Durç isimli üst düzey örgüt mensupları ile çok yakın ve samimi ilişki içindeydi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatı ve Kandil örgüt üst yönetiminin önerisi ile HDP'den milletvekili seçildi. Birçok kez legal yollardan Kandil'e giderek KCK Eş Başkanlığı, KJK ve PAJK kadın örgütleri üst yönetimleri ile görüşmeler yaptı ve toplantılara katıldı. Örgütün kadın yapılanması ve Roza Kadın Derneği içinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini biliyorum."