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HDP binasında ele geçirildi! Ajandadan çıkanlar şoke etti

AA |  12 Kasım 2020 Perşembe - 11:48 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 11:48

Diyarbakır'da polisin HDP il binasında yaptığı aramada ele geçirilen, gizli bölmeye saklanmış ajandada, birçok saldırının faili PKK'lı teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarının irtibat numaraları tespit edildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması  kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına  istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet  ekiplerince HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de gerçekleştirilen  aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin inceleme sürüyor.
 
Partinin il binasında gizli bir bölümde saklanan, bazı HDP  yöneticilerinin "Seçilmiş delegelerimizin isimleri var." dediği ajandada,  aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin  de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı belirlendi.
 
Ajandada yapılan incelemede, terörden arananlardan listesinde mavi  kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde "orta saha sorumlusu" "Azat  Farkin" kod adlı Nevzat Gündüz ve yeşil kategoride bulunan 2016 yılında Elazığ İl  Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı  olarak aranan "Serhıldan" kod adlı terörist Hakan Kızıl ile halen aranan gri  kategoride yer alan ve 2015'te Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro  Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerinden "Hakkı Amed" kod adlı  Uğur Yakışır ve yakınlarının bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.
 
 
PKK'nın çukur saldırılarının sorumlularının isimleri de ajandada
 
Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da PKK'lı  teröristlerce çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırıların  sorumlularından "Munzur Batman" kod adlı Bedrettin Toğrap, "Çiyager Harun" kod  adlı Cihat Türkan, "Farkin Demhat" kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur  Burakmak'ın adının da ajandada olduğu belirlendi.
 
Teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon  numaralarının yer aldığı ajandada farklı tarihlerde gerçekleştirilen terör  saldırılarının faillerinden olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden şu  isimler bulunuyor:
 
"2015 yılında Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı  Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden 'Bahoz Cudi' kod adlı Mahsum  Gürkan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarlı saldırının  faili olarak aranan 'Numan Gabar' kod adlı Ferhat Karaduman."
 
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında  22 Ekim'de yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli  bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda doküman ele geçirilmiş, incelenen  ajanda ve dokümanlarda, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin  listesi, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili  bilgilerin yer aldığı belirlenmişti.
 
Gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe  Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partiliden Ceylan ve bir partili  tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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HDP ajanda saldırı pkk
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