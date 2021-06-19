HDP binasına saldıran Onur Gencer'in poligonda atış talimi yaptığı ortaya çıktı!

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra tutuklanan Onur Gencer'in (27) evinde yapılan aramada, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatına sahip olduğu ve yasal avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu belirtildi. Ayrıca polis ekipleri de 6 iş yerinden son 1 aylık kamera görüntülerini incelemeye aldı.Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞ Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi. YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi. KAMERA KAYITLARINA POLİS İNCELEMESİ Öte yandan polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerinden son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

HDP binasına saldıran Onur Gencer'in poligonda atış talimi yaptığı ortaya çıktı. CNN TÜRK İstihbarat şefi Nihat Uludağ CNN TÜRK canlı yayınında HDP binası saldırganı Onur Gencer ilgili çok önemli detaylar anlattı: İşte Uludağ’ın açıklamalarından satırbaşları:Onur Gencer 27 yaşında. Eski bir sağlık çalışanı. Ve bu saldırıya gelmeden önce birtakım hazırlıklar yapmış, poligonlara gitmiş silah talimleri yapmış, keşifler yapmış hatta saldırı düzenleyeceği HDP binasının Google’dan yerini bulup orada keşifler yapmış, hatta o bina içerisinde bulunan bir İngilizce kursu var, orada kendini kurda kaydettirmiş ki, oraya kimler girip çıkıyor oranın şartları neler koruması var mı noktasında ön bir çalışma yapmış. Planlı projeli yapılmış bir saldırı olayı.

ARKASINDA KİMLER VAR?

Saldırıyı gerçekleştirdiğinde amacının bir kişiyi değil kim varsa orada katletmek olduğu ortaya çıkıyor. Yanında götürdüğü 10 mermi var ve hepsini orada kullanıyor. Şüphelinin yapılan üst aramasında iki adet kitlenebilir sustalı bıçak ve muhtemelen taksiyle kaçarken kullanmayı planladığı 200 TL çıkıyor. Burada önemli olan psikolojik olarak sorunlu biri mi bu yoksa arkasında bir örgüt mü var çünkü yaptığı eylem çok sansasyonel bir eylem. Çünkü neden bir amaca yönelik yapılmış bir eylem bu eylemi yapması için acaba birileri motive mi etti? Çünkü genelde provokatif eylemler psikolojik sorunlu kişilere yaptırılır. Bu zanlının tüm kayıtları inceleniyor. Kimlerle konuşmuş kimlerle ne gibi bir ilişkiye girmişse tek tek deşifre edilecek.