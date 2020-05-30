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HDP Batman İl Başkanı Kulpu, terör operasyonunda gözaltına alındı

AA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 0:07

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.


HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya  yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama  yapıldı. Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı  Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu. Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.
 
  

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Batman HDP gözaltı
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