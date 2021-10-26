26 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.510 1.12 EURO 10,9860 -1.36
USD 9,4550 -1.35 ALTIN 546,540 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe bölüme geçişi 2021! Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanlar için başvuru kılavuzu yayımlandı…

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe bölüme geçişi 2021! Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olanlar için başvuru kılavuzu yayımlandı…

26 Ekim 2021 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 11:27

ÖSYM hazırlık sınıfında başarısız öğrencilerin Türkçe bölüme geçiş işlemleri başladı. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri için başvuru kılavuzu yayımlandı.


Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe bölüme geçişi işlemleri başladı. Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri için başvurular, 26 Ekim 2021 - 04 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu

 

ETİKETLER

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe bölüme geçişi seohaber ösym
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.