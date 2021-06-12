Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanı ile ilgili detaylara açıklık getirildi. Peki, Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri sınıf geçme şartları ne? Başarı puanı en az kaç olmalı? Sınıf geçme nasıl olacak 2021? Sınıf geçme şartları nelerdir? Lisede sınıfta kalma var mı? Lise sınıf geçme nasıl olacak? İşte merak edilenler...

MEB, lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu işlemleri konulu yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin detayşar yer aldı. Pek çok öğrenci de sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanı ile ilgili işlemleri merak ediyordu. Peki, Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri sınıf geçme şartları ne? Başarı puanı en az kaç olmalı? Sınıf geçme nasıl olacak 2021? Sınıf geçme şartları nelerdir? Lisede sınıfta kalma var mı? Lise sınıf geçme nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin yazıda, sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanları ile ilgili tüm detaylara yer verildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

BAŞARI PUANI EN AZ KAÇ OLMALI?

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.

12. SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUN OLANLARIN DİPLOMA DURUMU

12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.

2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN STAJLARINI EKSİK YAPANLARIN DURUMU

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.

Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak.