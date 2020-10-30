Hazırbulunuşluk sınavı nedir? Hazırbulunuşluk sınavına kaçıncı sınıflar katılacak? MEB hazırbulunuşluk sınavı detayları!

'Hazırbulunuşluk sınavı nedir?' sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan Hazırbulunuşluk sınavı, 5 ve 9'uncu sınıflarda geçiş dönemi dolayısıyla seviyelerin ölçülmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Hazırbulunuşluk sınavı nedir? Hazırbulunuşluk sınavı ne zaman? Hazırbulunuşluk sınavına kaçıncı sınıflar katılacak? İşte hazırbulunuşluk sınavı hakkında detaylı bilgiler...

Hazırbulunuşluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere uygulanan seviye tespit sınavıdır. Hazırbulunuşluk sınavı uygulaması ile eksik öğrenmeleri tespit etmek ve önlemler alarak öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılması da amaçlanıyor. Pek çok öğrenci ve veli de bugünlerde hazırbulunuşluk sınavı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hazırbulunuşluk sınavı nedir? Hazırbulunuşluk sınavı ne zaman? Hazırbulunuşluk sınavına kaçıncı sınıflar katılacak? İşte hazırbulunuşluk sınavı hakkında detaylı bilgiler...

Hazırbulunuşluk sınavı, yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin seviyesini belirlemek için uygulanacak. Öğrencilerin seviyesi ve öğrenme durumlarının belirlenmesi amacıyla son derece önemli olan hazırbulunuşluk sınavı eksik öğrenmeleri tespit etmek ve önlemler almak için önlemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Hazırbulunuşluk uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısı oluşturmak, eğitim sürecini sağlıklı temellere oturtarak eksik öğrenmeleri tespit etmek ve önlemler alarak öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılması da amaçlanıyor.

Uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak veriler de sağlıyor. Bu sayede öğrenmeler sağlamlaştırılıyor ve öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesi ölçümleniyor.

HAZIRBULUNUŞLUK SINAV SONUÇLARI SONRASINDA NELER YAPILACAK?

Her öğretmen kazanımları için gerekli öğrenme düzeylerini öğrenci, veli ve altyapı değişkenlerini dikkate alarak belirleyecek.

Hazırbulunuşluk uygulaması sonucu ortaya çıkan veriler sonuçların açıklanması ile eş zamanlı bir şekilde öğretmenlerle paylaşılacak. Öğretmenler öğrencilerine ait eksik öğrenmelerle ilgili gerekli çalışmaları hazırbulunuşluk uygulamasının verilerini dikkate alarak planlayıp, yıllık planlarını revize edecekler.

Eksik öğrenmeler her ünite öncesinde çeşitli yöntem ve tekniklerle giderilerek öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygun olması sağlanarak kalıcı ve etkin öğrenmenin yolu açılacak. Eksik öğrenme çerçevesinde yer alan öğrencilerle ilgili okul yöneticileri tarafından ilgili öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarına yönlendirme yapılacak.