24 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.871 -0.13 EURO 7,9500 0.15
USD 6,8510 0.10 ALTIN 416,790 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haziranda otel doluluğu yüzde 21,2 oldu

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 13:01 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 13:01

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Haziran 2020 otel doluluğunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye gerilediğini açıkladı.


TÜROB açıklamasına göre, haziran ayına ilişkin otel dolulukları belli  oldu.
 
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici  olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük  bölümünün hala kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizm ile biraz hareketlendi.
 
TÜROB, Türkiye'nin Haziran 2020 doluluklarının geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye gerilediğini açıkladı. Bu oran İstanbul’da  yüzde 13,8 oldu.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle global ve yerel düzeyde turizm sektörüne  yansıyan olumsuz etkiler Haziran 2020’de de devam etti. Başta İstanbul olmak  üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin  büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hâlâ kapalı olduğu Akdeniz  ve Ege iç turizm ile biraz hareketlendi.
 
Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı  Haziran Destinasyon Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Haziran 2020 otel  dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye  geriledi. Haziran 2019’da bu oran 67,1 olmuştu.
 
Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama  günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 avro, toplam oda sayısı  üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80,1 düşüşle 11,5 avroya  geriledi.
 
Avrupa ile benzer doluluklar
 
Açıklamada verilen bilgilere göre, Haziran 2020’de Avrupa  destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 21,6 olurken, ortalama oda fiyatı  81,9 avro, oda geliri 17,7 avro olarak tespit edildi.
 
Türkiye’nin Ocak – Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise  doluluk oranı yüzde 47,3 düşüşle yüzde 33,4, ortalama günlük satılan oda bedeli  yüzde 16,6 düşüşle 57,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 56 düşüşle 19,2  avro oldu.
 
İstanbul beklemede
 
Haziran ayında henüz tüm kapasitesini hayata geçiremeyen İstanbul'da  az sayıda açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları yüzde 81,2  azalarak yüzde 13,8 olarak ölçüldü.
 
Haziran 2019’da İstanbul’da ortalama doluluklar yüzde 73,5 olmuştu.  Ortalama günlük satılan oda bedeli 62,3 avro ile 2019'a göre yüzde 35,2 düşüş  gösterdi.
 
Haziran 2019’da bu tutar 96,1 avro olmuştu. Odabaşı elde edilen  gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 87,8 düşüş yaşandı ve 8,6 avro olarak  ölçüldü.
 
Haziran 2019’da bu tutar 70,7 avro olmuştu. İstanbul’da ilk 6 ayda  doluluk oranı yüzde 47 düşüşle yüzde 37,2, ortalama günlük satılan oda bedeli  yüzde 13,5 düşüşle 71,9 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 54 düşüşle 26,7  avro oldu.
 
Antalya yüzde 31,7
 
Antalya’da Haziran 2019’da yüzde 70,4 olan doluluklar Haziran 2020’de  yüzde 55 azalarak yüzde 31,7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 35,2  düşüşle 75,3 avro olarak gerçekleşti.
 
Oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 70.9 düşüş  yaşandı ve 23,8 avro olarak ölçüldü.
 
 Antalya’da ilk 6 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 47 düşüşle yüzde 32,5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 27 düşüşle  47,9 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61 düşüşle 15,5 avroya  geriledi.
 
Şehir otellerinde henüz hareket yok
 
Açıklamada haziran ayı doluluklarıyla ilgili şu değerlendirmelere yer  verildi:
 
"Haziran ayı itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı  bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibariyle devam eden bu  hareketliliğin Kurban Bayramı’na kadar olan sürede artmasını bekliyoruz.  Anadolu’nun diğer kesimlerinde de memleket ziyaretlerinden kaynaklı bir hareket  söz konusu. Kıyı bölgelerde açık olan otellerde doluluk oranları çift haneli  rakamlara ulaştı. Ancak buralarda da İstanbul’da olduğu gibi otellerin büyük bir  bölümü hala kapalı olduğuna dikkat çekeriz.
 
Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını  söyleyebilmek henüz mümkün değil. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye  genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hala açılmadı. Açık olanların da  ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Orta Doğu ve  Rusya’dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir."
 

ETİKETLER

Haziran otel Türkiye Otelciler Birliği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.