Memur ve emekli gün sayıyor! Temmuz zam oranı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarında... Ülkemizde 8 milyona yakın emekliyi ve memur enflasyon oranlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da resmen belli olacak. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur enflasyon farkı alacak mı? İşte merak edilenler...

Emekli ve memur ları ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Haziran ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ilk yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olur? Memur enflasyon farkı alacak mı? İşte merak edilenler...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde belli oluyor. 3 Temmuz cumartesi gününe denk geldiği için enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI ALACAK MI? ZAM ORANI NE OLUR?

Emekli ve memurlar tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021 senesinde ilk 5 aylık süreçteki 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının sonlanmasının ardından Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon oranları da belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da hesaplanabilecek.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.