Haziran 2021 kira artış oranı! 2021 Haziran ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte Haziran kira artış oranı 2021…

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. Haziran ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? İşte Haziran kira artış oranı 2021…

Enflasyon mayısta yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 16,59 oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.89 arttı. Nisanda yüzde 17.14'e yükselen yıllık TÜFE, Mayıs'ta yüzde 16.59 oldu. 2021 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

HAZİRAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. Dolayısıyla haziran ayı kira artış oranı %14,13 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Haziran 2021 Kira Artış Oranı: %14,13

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 141,30 TL

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2021

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %0,98 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.