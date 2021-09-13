Hazır bulunuşluk sınavı nedir, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda İstanbul hazır bulunuşluk ne zaman yapılacak?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince, İstanbul genelinde yapılacak hazır bulunuşluk sınavı ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak verilerin ve geri bildirimlerin sağlanması hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yaptı.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavın, öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırmaya yönelik yapılır.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde yapıldı.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.