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Hazineyi bırakıp gitmişler! Milyar dolarlık altın keşfinde yeni detaylar...
Tüm Türkiye'nin konuştuğu tarihi keşifte yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bilecik'in 18 bin nüfuslu Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait altın sahasında yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi tespit edildi. Gübretaş altın sahasına çok yakın olan Sırhoca köyü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.