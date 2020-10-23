Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: Bakanlık 15 müfettiş yardımcısı alacak! Müfettiş yardımcısı sınav başvuruları ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcısı giriş sınavı ne zaman, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları…

MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

ç) Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi uyarınca, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının on katı olan en yüksek KPSS puanlı 150 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),

d) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması,

g) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması, gerekmektedir.