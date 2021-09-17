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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması

DHA |  17 Eylül 2021 Cuma - 18:49 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 18:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri; TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin; Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi, Hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması, 4749 sayılı Kanunun 12'nci maddesi uyarınca, Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir" denildi. 
 

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