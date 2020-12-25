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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Trafik cezaları hakkında flaş karar

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 18:50 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 19:06

Milyonlarca araç sürücüsünü çok yakından ilgilendiren karar resmen yürürlüğe girdi. Yeni karara göre araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.


"Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde,  Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası  karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç  sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.
 
Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında  kayıtlı ?uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi  Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da "www.gib.gov.tr"  internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.
 
Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın, ihlal  tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sisteminden anlaşılması halinde,  trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ  edilecek.
 

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Araç e-posta idari para cezası
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