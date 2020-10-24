Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alımı: Hazine ve maliye, gelir, defterdarlık uzman yardımcısı ile hazine maliye müfettiş, vergi müfettiş ve stajyer hazine kontrolörü alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Albayrak personel alımı hakkında yaptığı duyuruda yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarının çıkarılacağını söyledi. ‘’Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" diyen Albayrak, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü alınacağını ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı haberlerinin ardından sabırsızlıkla alımların ne zaman olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı. Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:

"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter sayfasından atamalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" dedi.